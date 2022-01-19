ورثت ثروة بـ 4 ملايين دولار.. هكذا ردت جويل بدر على سؤال تمام بليق حول الحمل وليلة الدخلة! (فيديو)

أطلَّت "المتحولة" جنسيًا جويل بدر في برنامج "مع تمام" مع الإعلامي اللبناني تمام بليق، وتطرَّقت للحديث عن مواضيع مختلفة تخص حياتها الشخصية ومرحلة تصححها جنسيًا.

جويل بدر والحمل

كشفت جويل أنها قادرة على الإنجاب لوجود بقايا رحم، فيمكنها الحمل بطريقة طبيعية والإنجاب، لكن لم يمضِ على زواجها من الفنان حسين نجدي سوى بضعة أشهر؛ لذلك من الطبيعي أنها لم تنجب بعد.

جويل بدر وليلة الدخلة

وتفاجأت جويل بدر من سؤال تمام بليق حول ليلة دخلتها وإذا ما كانت تجربة جميلة، لتجيبه بسخرية: "شو خصك انت بليلة الدخلة؟"

جويل بدر وزوجها

وأشارت جويل أنها تخاف وتحترم زوجها كثيرًا، وقالت: "ما حد كسرلي مناخيري لإلي أنا إلا زوجي، بتشوفني على السوشيال ميديا ويني؟.. في رجال عبى البيت وعبى الكيان وعبى كل شي".

جويل بدر والتحول الجنسي

أوضحت جويل أن مفهوم "التصحح" الجنسي ما يزال البعض لا يفهمه وبخلط بينه وبين "التحول" الجنسي وهما أمران مختلفان تمامًا، حيث أشارت أن بعض المتحولات عرضن قضيتهن بطريقة غير سوية وعرضن أنفسهن بشكل غير "نظيف".

وأكَّدت أنها لا تفتخر بالتحول الجنسي وتستاء من تشبهيها بهن، فهي ليست متحولة بل "متصححة."

جويل بدر وورثتها التي تقدر بأربع ملايين دولار

وكشفت جويل أنها ورثت ما يقارب الـ 4 ملايين دولار أميركي من رجل اعتبرته كوالد لها، وهو أمر أزعج عائلته.