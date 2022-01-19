للمرة الأولى.. ظهور ابن زوج أصالة نصري يفاجئ الجمهور بعمره (صورة)

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدت الظهور الأول لنجل الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري من طليقته مارتا حامد.

وفوجئ الجمهور بأن نجل الحسن الذي ظهر في الصورة متوسطاً والده والنجم العراقي ماجد المهندس، شاب يافع.

وكانت مارتا حامد قد علّقت على زواج طليقها من أصالة في شهر أيلول الماضي، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وكشفت فيه حقيقة المعلومات المنتشرة عنها وطلاقها قبيل ارتباط طليقها، مؤكدةً أنها تتضمّن الكثير من الأخطاء والأكاذيب. كما أشارت إلى أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة طويلة.