المرأة

للمرة الأولى.. ظهور ابن زوج أصالة نصري يفاجئ الجمهور بعمره (صورة)

Lebanon 24
19-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-908795-637781867251668399.jpg
Doc-P-908795-637781867251668399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدت الظهور الأول لنجل الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري من طليقته مارتا حامد.

 

وفوجئ الجمهور بأن نجل الحسن الذي ظهر في الصورة متوسطاً والده والنجم العراقي ماجد المهندس، شاب يافع.

 
 

وكانت مارتا حامد قد علّقت على زواج طليقها من أصالة في شهر أيلول الماضي، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وكشفت فيه حقيقة المعلومات المنتشرة عنها وطلاقها قبيل ارتباط طليقها، مؤكدةً أنها تتضمّن الكثير من الأخطاء والأكاذيب. كما أشارت إلى أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة طويلة.

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-01-19
04:00 | 2022-01-19
03:00 | 2022-01-19
02:00 | 2022-01-19
16:00 | 2022-01-18
15:03 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website