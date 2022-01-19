حدوث مشاكل أمر طبيعي بين أي زوجين، ولكن هناك مشاكل كبيرة أو أزمات، تسبب فجوة في العلاقة بين الزوجين، وقد تهدم الزواج، وتحتاج إلى التحلي بالصبر والحكمة، وبذل مجهود كبير لحماية الزواج والمرور منها بأقل الخسائر. تابعي القراءة وتعرفي إلى 4 أزمات يمكن أن تهدم زواجك، فاحذري منها.1- المشاكل الكبيرة التي تسبب جرحاً في قلب أحد الزوجينهناك نوعية من المشاكل تسبب جرحاً يصعب نسيانه، مثل الخيانة، أو الإهانة المتعمدة، وهذه المشاكل تسبب فجوة في العلاقة بين الزوجين، وتحتاج إلى وقت طويل لإصلاح العلاقة، واستعادة استقرار الزواج، وقد تؤدي إلى الانفصال إذا لم يُتعامل معها بحكمة وصبر.2- الأزمات المالية الكبرىالأزمات المالية من الأسباب الشائعة للطلاق، فعند المرور بأزمة مالية تهدد استقرار الأسرة، يتصرف الزوجين بانفعال واندفاع، ما ينتج عنه كثرة المعارك، التي قد تؤدي إلى الطلاق.لذا عند المرور بأزمة مالية كبيرة، يجب على الزوجين التحدث معاً بهدوء، والاتفاق على الصبر وتحمل الأوضاع الجديدة لحين الوصول إلى حلول، مع تجنب الانجراف وراء المناقشات الساخنة.3- المشاكل الصحيةتعرّض أحد الزوجين إلى مشكلة صحية قد يؤثر على أسلوب تعامله مع شريك حياته، فيصبح حساساً وأكثر عصبية وأقل صبراً، وفي هذه الحالة يجب على الطرف الآخر التحلي بالصبر، وتقديم الدعم النفسي لشريك حياته، حتى لا تفسد العلاقة.4- وجود طفل صعب المراسوجود طفل يعاني من مشاكل سلوكية قد يسبب تدمير العلاقة بين الأبوين، فاختلاف الأب والأم حول كيفية التعامل مع مشاكل طفلهما، أو تبادل الاتهامات واللوم على ما وصل إليه الطفل، قد يسبب اندلاع معارك زوجية يمكن أن تنتهي بالانفصال.لذا من المهم التعامل بحكمة مع المشاكل السلوكية التي قد تظهر على الطفل، مع إبرام اتفاق بين الزوجين على الصبر، والعمل معاً كفريق واحد من أجل مصلحة طفلهما، ومن المفيد استشارة حبير تعديل سلوك أو طبيب نفسي متخصص في الطب النفسي للأطفال، من أجل الحصول على نصائح سليمة للتعامل مع الطفل، دون إفساد العلاقة بين الأبوين.