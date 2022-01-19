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المرأة
ميرهان حسين تطل من تحت شرشف نومها (صورة)
Lebanon 24
19-01-2022
|
12:31
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نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين، صورة جديدة لها، وذلك عبر خاصية الستوري حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي .
وظهرت مريهان في الصورة من تحت البطانية و علقت قائلة:" محاولة بائسة اني اتدفا قبل ما أطلع أصور".
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ميرهان حسين
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