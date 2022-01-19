ميرهان حسين تطل من تحت شرشف نومها (صورة)

نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين، صورة جديدة لها، وذلك عبر خاصية الستوري حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت مريهان في الصورة من تحت البطانية و علقت قائلة:" محاولة بائسة اني اتدفا قبل ما أطلع أصور".