ما السر وراء تقصّف الشعر؟

هناك العديد من أنواع الشعر المختلفة، من الشعر المجعد إلى المستقيم إلى المتموج. عندما يبدأ في التكسر، قد تلاحظ تجعداً أو خشونة، خصوصاً في الأطراف أو بالقرب من الجذور، وفق موقع Medical News Today. لكن لماذا يحدث هذا؟على الرغم من أننا قد نرى الشعر فاقداً الحياة، فإنه لا يزال بحاجة إلى عناية. إذا لم يحصل على الرعاية المناسبة، يمكن أن ينكسر. فيما يلي بعض الأسباب:الأسبابـ يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية القاسية الموجودة في أشياء مثل الملونات والمرطبات، وحتى بعض أنواع الشامبو، في تضرر الشعر وتقصفه في النهاية.ـ قد يؤدي استخدام الكثير من الحرارة من مجفف الشعر أو مكواة فرد الشعر أو مكواة التجعيد إلى تجريد الشعر من الرطوبة والتسبب في الكسر.ـ قد يتسبب تصفيف شعرك بإحكام شديد إلى إجهاد الجذور والتكسر في النهاية.ـ يمكن أن تؤثر عوامل الصحة ونمط الحياة أيضاً على شعرك.ـ التوتر والقلق، إلى جانب أي صدمة نفسية مثلاً، قد تؤدي إلى إتلاف الشعر، وفقاً لما ذكره موقع Medical News Today.ـ بدورها، تعد اضطرابات الغدة الدرقية واضطرابات الأكل أيضاً ذات تأثير سلبي على صحة الشعر ودورة نمو الشعر، مما يؤدي إلى التقصف والتساقط.الوقايةإذا لاحظت أن شعرك بدأ في التكسر، يمكنك المساعدة في إصلاح ومنع التقصف عن طريق الحصول على قصات شعر منتظمة، وتغيير روتين العناية بالشعر، وتقليل التوتر، والحصول على الكثير من البروتين، وأوميغا 3، والحديد، والبيوتين، والزنك في نظامك الغذائي.