المرأة

نجمات تمتلكن حسابات سرية على مواقع التواصل.. من هنّ؟

Lebanon 24
20-01-2022 | 05:00
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امتلاك حسابات رسمية موثقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أمر أساسي لدى أغلب الشخصيات العامة والمشاهير حول العالم بجميع المجالات بما فى ذلك السياسيين والفنانين والرياضيين وغيرهم الكثير، حيث أصبحت تلك المنصات نافذة للتواصل بين الشخصية العامة وجمهوره، إلا أن بعض المشاهير يمتلكون حسابات سرية مزيفة يديرونها بأنفسهم.
 
كشفت كورتني كارداشيان، أن شقيقتيها الصغرى كيندال جينر، وكايلي جينر، لديهما حسابات سرية على موقع "إنستغرام".

كما يعتقد المعجبون منذ فترة طويلة أن مغنية "XO" لديها حساب Snapchat سري، لأنها شاركت صورًا لنفسها وابنتها Blue Ivy بتوقيع التطبيق.


وفي 2017 كشفت مغنية "Easy on Me" أديل أن لديها حسابًا منفصلاً على "تويتر"، تستخدمه لنشر رسائل أقل قليلاً من الحساب الموثق.
 
المصدر: اليوم السابع
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