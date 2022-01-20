صاحبات هذه الأبراج يتمتعن برشاقة عارضات الأزياء.. هل أنتِ واحدة منهن؟

ان الأبراج لا تقدم فقط تفاصيل شخصية كل برج من الابراج ولكنها أيضاً يمكنها أن تكشف صفات الابراج الجسدية التي تتمتع بها الأبراج. كما هو معروف بعض الابراج معروف عنها بان تملك الوسامة بينما فئة اخرى تملك الرشاقة وغيرها من الخصال الجسدية.

من هي الأبراج التي تملك أجسام عارضات الازياء.. وهل أنت واحدة منها؟

القوس

غالبية اللواتي ينتمين الى برج القوس يملكن جسداً ممشوقاً يشبه أجسام عارضات الازياء. ولكن ورغم هذا الواقع المرأة القوس لا تتعامل مع هذا الواقع كما قد تتعامل معه الابراج الاخرى، أي انها لا تسير في الشارع وهي تتمايل وتستعرض وكأنها تقول للجميع إنظروا الي.. في الواقع المرأة القوس تتعامل مع الامر بخفة غريبة. ولكن هذا الواقع لا يعني انها لا تدرك بأنها تملك جسداً جميلاً وملفتاً بل هي تدرك ذلك تماماً.

السرطان

بالإضافة الى جمال الجسد فإن المرأة السرطان تملك أنوثة فائقة سواء بتفاصيل جسدها وملامح وجهها وحتى بشخصيتها. في الواقع الذين ينتمون الى برج السرطان سواء كانوا رجالاً أو نساءاً معروف عنهم بانهم يملكون الجمال والاجسام الجميلة الملفتة ولو كنا سنتحدث عن البرج الاجمل فإن السرطان سيكون الفائز في كل مرة. جمال الجسد و التناسق والإنسيابية في الحركة تجعل نساء السرطان عارضات ازياء بالفطرة سواء مارسوا تلك المهنة ام لم يمارسونها.

الميزان

الميزان من الابراج التي تتمتع بجمال لافت سواء لناحية ملامح الوجه أو الجسد. البرج هذا هو ذلك البرج الذي يلفت الانظار اليه في كل مكان يتواجد فيه وذلك لان جماله واضح وبارز كما انه مختلف. الميزان عادة يميل لان يكون أكثر طولاً من الابراج الاخرى كما ان التناسق في الجسد مثالي.

الجدي

الجدي ورغم ان حياته تتمحور حول العمل وتحقيق الاهداف وعيش حياة تقليدية ولكن البرج هذا يمكنه وبسهولة تامة ان ينجح في مجال عرض الازياء. الجدي لا يملك القوام الجميل فحسب ولكن ذلك البرج يملك وضعيات وقوف وجلوس مثالية. فهو لا يحني كتفيه ولا يجلس بطريقة تفسد شكل جسده بل هناك الكثير من الحرص على القيام بهذه الامور كما يجب.. لا لان الجدي يريد الإستعراض ولكن لانه عليه ان يقوم الامور بشكل صحيح لا اكثر.

الحمل

الحمل عادة يملك جسداً منحوتاً وبما انه من الابراج التي تعشق الحركة فإن هناك بالإضافة الى جمال الجسد قوة بدنية. وضعية الحمل دائماً مثالية وذلك لسببين، الاول لانه رياضي بطبيعته والثاني هو لانه يريد أن يبدو بافضل صورة ممكنة طوال الوقت.

الحمل هو ذلك البرج الجميل الذي يملك جسداً جميلاً وملفتاً والذي يبدو وكأنه جزء من لوحة فنية رائعة وذلك لانه تعمد الوقوف في بقعة مثالية تجعل الضوء ينعكس عليه بشكل مثالي.

العقرب

العقرب من الابراج التي تدرك بانها تملك جسداً جميلاً.. والتي تريد من الاخرين ان تلاحظ هذا الجسد وأن تمدحه. ولهذا السبب العقرب مستعد للقيام بكل شيء من اجل تحسين الصورة الخارجية سواء من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو ارتداء الملابس التي تبرز الجسد أو غيرها من الامور التي تجعله يبرز ويتميز عن غيره.

المرأة العقرب هي تلك المرأة التي تملك جسداً جميلاً، شعراً مثالياً مصفف بعناية فائقة طوال الوقت، ملابس مثيرة، واظافر مطلية وإبتسامة تبرز الاسنان البيضاء.