ابنة بيونسيه... وكأنها والدتها! (صورة)

بدت ابنة بيونسيه وجاي زد، صورة طبق الأصل من والدتها مؤخراً، وذلك بعدما ظهرت برفقة والدها خلال مباراة لكرة السلة، إذ خطفت أنظار مشاهديها الذين ارتبطوا بينها وبين والدتها، بسبب الشبه الكبير بينهما، خاصة في مرحلة الطفولة لـ بيونسيه مثلما يظهر خلال صورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي توضح مدى الشبه بين الاثنين.

هذا ويعتبر الثنائى جاي زد وبيونسيه من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم لما لهما من جماهيرية كبيرة بالإضافة إلى ارتباطهما معًا منذ سنوات، وخلال العام الماضي قررا معًا القيام بدورهما المجتمعي من خلال دعم عدة جامعات بمنح دراسية تصل إلى 2 مليون دولار وفقًا لما أكده تقرير لموقع ديلي ميل.