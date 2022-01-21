بعد ظهورها بالشورت على الثلج.. مُجدداً نادين الراسي تُشعل المواقع بإطلالة مُثيرة بالأسود (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت نادين بإطلالة مثيرة حيث ظهرت في أحد أماكن السهر وهي ترتدي تنورة قصيرة من الجلد بفتحة عند الجانب مع "توب" سوداء شفافة.

وقد أثنى المتابعون على الصور مشيرين إلى انها بدت جميلة جدا فيها، الا ان البعض الآخر انتقدها معتبرين انها جريئة وطالبوها بأن ترجع نادين كما كانت في السابق.

وكانت نادين نشرت سابقا صورا ظهرت فيها بالشورت على الثلج في أحد الأماكن الجبلية.