المرأة

بعد ظهورها بالشورت على الثلج.. مُجدداً نادين الراسي تُشعل المواقع بإطلالة مُثيرة بالأسود (صور)

Lebanon 24
21-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-909553-637783500644118024.png
Doc-P-909553-637783500644118024.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وظهرت نادين بإطلالة مثيرة حيث ظهرت في أحد أماكن السهر وهي ترتدي تنورة قصيرة من الجلد بفتحة عند الجانب مع "توب" سوداء شفافة.

 

A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)


 

وقد أثنى المتابعون على الصور مشيرين إلى انها بدت جميلة جدا فيها، الا ان البعض الآخر انتقدها معتبرين انها جريئة وطالبوها بأن ترجع نادين كما كانت في السابق.

 

وكانت نادين نشرت سابقا صورا ظهرت فيها بالشورت على الثلج في أحد الأماكن الجبلية.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-01-21
07:23 | 2022-01-21
05:00 | 2022-01-21
03:55 | 2022-01-21
23:20 | 2022-01-20
16:00 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website