المرأة

مودل روز تُثير الجدل بإطلالة جريئة وبوصلة رقص على أنغام الطبلة (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2022 | 11:00
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من جديد أثارت عارضة الأزياء والفاشينيستا السعودية مودل روز الجدل بإطلالة جريئة لها على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أطلت بوصلة رقص.

 

واحتفلت مودل روز بعيد ميلاد صديقة لها بالرقص على وقع أنغام الطبلة، قبل ان تقوم بالرقص واضعة كوباً من الماء على رأسها.

 

يُذكر أنّ "مودل روز" قد أطلت أخيراً في برنامج AB talks الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش على قناة "يوتيوب"، حيث قالت إنّها صرفت أموالاً على زوجها المنفصلة عنه رجل الأعمال السعودي محمد الحمود طوال 5 سنوات بعدما ترك عمله في القنصلية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية.

 

وردّ الحمود قائلاً في فيديو: "لحد الحين فيه أمل إنك تصلحين كل اللي حصل، بمعنى، ترجّعين اللي خدتيه، وتاخدين الحكم الأميركي اللي صدر بـ 50% ونسكر الصفحة هذه للنهاية، لأن في النهاية محامين الطلاق ما بيهمهم لا أنا ولا أنت خصوصاً المحامي بتاعك أنت، كله بالفلوس، ده مصدر رزقه، فكّري بعقل، فكّري بالمبالغ اللي بتخسريها، سواء قضايا ربحتها أو راح أربحها، ليش المعمعة دي، كل واحد يفكر بحياته، روحي تزوّجي وهاتي عيال والله يرزقك بولد الحلال".

المصدر: لها
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