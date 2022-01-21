5 أشياء يحتاج إليها زوجك منكِ كل يوم

علاقتك مع زوجك تحتاج إلى بذل الجهد من أجل الحفاظ عليها قوية وسعيدة ومستقرة، ويتحقق هذا عبر تلبية احتياجات شريك الحياة، سواء كانت رغبات خاصة يطلبها بوضوح، أو احتياجات يومية تبدو بسيطة ولا يطلبها الزوج، ولكنها مهمة جداً بالنسبة إليه ومؤثرة في العلاقة.تابعي القراءة وتعرفي إلى الأشياء الخمسة التي يحتاج إليها زوجك منكِ كل يوم.1- يحتاج زوجك إلى أن تشاركيه الطعام كل يومحتى لو وجبة واحدة في اليوم، فإن مشاركة الطعام مع زوجك يقوّي العلاقة بينكما ويعمّق التواصل ويجعلكما أكثر قرباً وتفاهماً.لذا ثبتي موعداً يومياً لوجبة مشتركة، كما يمكنكِ الاتفاق مع زوجك على عشاء رومانسي خاص، يمكنه أيضاً المشاركة في إعداده حتى يصبح الأمر أكثر رومانسية وحميمية.2- يحتاج زوجك إلى أن تتواصلي معه باستمرارمهما كان زوجك مشغولاً، فإنه سيقدر محاولاتك للتواصل معه على مدار اليوم، ولو برسالة نصية.لذا احرصي على التواصل معه، سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية، أو ترك ملاحظة خفية له في حقيبته، فكري في أي شيء يجعله يشعر بأنكِ إلى جانبه وتتواصلين معه باستمرار.3- يحتاج زوجك إلى أن تشعريه بالتقديريفعل زوجك الكثير من الأمور التي تخدم مصلحة الأسرة، مهما بدت بسيطة أو روتينية، فهو يحتاج إلى أن يشعر أنها محل تقدير، لذا احرصي على شكر زوجك وإظهار امتنانك وتقديرك لكل ما يقدمه من أجلك ومن أجل أسرتكما.4- يحتاج زوجك إلى الضحك معهحتى لو كان زوجك مهموماً أو هناك مشكلة بينكما، فإنه يحتاج إلى كسر الطاقة السلبية بالضحك معه.احرصي على أن تكوني بشوشة ومرحة، ولو بابتسامة صغيرة تشعره أن كل شيء على ما يرام.5- يحتاج زوجك إلى التواصل الجسديالتواصل الجسدي ليس بالضرورة العلاقة الحميمة، فهناك العناق والتقبيل، الجلوس بالقرب منه واللمسات الحانية التي تشعر زوجك بالحميمية والقرب منكِ، فاحرصي على أن تتواصلي معه جسدياً كلما سنحت الفرصة.