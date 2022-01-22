بفستان ذهبي شفاف.. هيفا وهبي تحيي حفلا في المكسيك وهكذا رقصت بدلع على المسرح (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة هيفا وهبي خلال إحيائها حفلا في مدينة كانكون في المبكسيك.

ولفتت هيفا الأنظار بفستان ذهبي طويل وشفاف يتميز بفتحة في منتصفه، واعتمدت الشعر الطويل الناعم.

وظهرت هيفا وهي ترقص على المسرح بدلع والجمهور يتفاعل معها.

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وكانت هيفا نشرت صورا عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على انستغرام من كانكون ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث ارتدت الجينز وتوب مكشوف عند منطقة البطن.

كما نشرت صورا بملابس رياضية ظهرت فيها بطريقة عفوية.

وقد لاقت الصور استحسان متابعيها الذين ينتظرون إحياء حفلها وكيف ستكون إطلالتها فيه.