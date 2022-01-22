المرأة

أكد الأطباء أنها عاقر.. ولكن بعد فترة حملت بطريقة مُفاجئة!

Lebanon 24
22-01-2022 | 00:05
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شاركت مستخدمة باسم "راش سوليفان" في موقع "تيك توك" متابعيها تجربة فريدة مرت بها، وروت كيف تمكنت من الحمل، بعدما أكد الأطباء أنها عاقر وليس باستطاعتها إنجاب أطفال.

 

في التفاصيل، كشفت سوليفان أنها تناولت أطعمة طهاها زوجها العطوف خصيصا لها، موضحة أنها كانت مصابة بالعقم، وفي محاولة يائسة لإنجاب طفل، عكف زوجها ويدعى توم على البحث عن الأطعمة التي يمكن أن تساعد زوجته على إعادة التوازن إلى الهرمونات في جسمها، بل فتح حسابا على "إنستغرام" لتوثيق تجربته.

 

توصية وحيدة من الأطباء

وأوضحت الزوجة أنها قررت مع زوجها بعد أن تلقيا توصية وحيدة من الأطباء دعتهما إلى "اللجوء إلى مركز لتحديد النسل" أن يتحولا إلى العلاج من خلال الغذاء.

 

كما كشفت أن زوجها ألصق قائمة مجدولة يستخدمها أثناء شراء المواد الغذائية بالثلاجة، تضمنت المكونات التي تتزامن مع المراحل المختلفة لدورتها الشهرية.

 

انتهت المأساة بانتظار طفلتهما الأولى

وبعد نشر مقطع فيديو في تشرين الأول، أعلن الزوجان أنهما ينتظران ولادة طفل الآن، وبدلا من وجبات التوازن الهرمونية، يطبخ توم وجبات متوافقة مع حجم الجنين في بطنها، فحين كان الطفل بحجم حبة الخوخ، قدم الزوج لزوجته ثمرة خوخ مع آيس كريم.

 

وبذلك تنتهي مأساة الزوجين بالإعلان عن الحمل وانتظار مولودتهما الأولى.

 

المصدر: العربية
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