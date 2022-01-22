مذيعة طقس الـ LBCI تخطف الأنظار بإطلالة مُثيرة.. شاهدوا كيف بدت بـ "هوت شورت" أسود (صور)

نشرت مذيعة طقس الـ LBCI ومقدمة اللوتو اللبناني زينة الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت زينة خلال خضوعها لجلسة تصوير بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت "هوت" شورت باللون الأسود مع "توب" ملونة ونسقت معهما جاكيت بلايزر باللون الأسود.

واعتمدت الشعر الطويل المموج وماكياجا ترابياً.

View this post on Instagram

A post shared by Zeina Rassi | زينة الراسي (@zeina_rassi)





وقد أثنى متابعو زينة على الإطلالة وأشادوا بجمالها.

يُذكر ان زينة موجودة حاليا في دبي حيث تزور ابنتها التي تعيش هناك.