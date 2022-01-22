هكذا كانت شفاه النجمات قبل الفيلر!(صور)





تعالوا نستعرض صورشفاه بعض النجمات قبل الفيلر: كانت شفاه النجمات العرب قبل حقن الفيلر رفيعة وناعمة وطبيعية بشكل ملفت، الا أننا نسينا كيف كان شكلها قديما قبل الحقن، خاصة وأنهن ينشرن صوراً كثيراً بعد التجميل والفيلر.تعالوا نستعرض صورشفاه بعض النجمات قبل الفيلر:

النجمة أمل العوضي تصدمنا صورها القديمة قبل التجميل والفيلر، حيث كانت شفتيها رفيعتين قبل النفخ.

واختلفت شفاه النجمة أنغام بعد الفيلر لا سيما وأنها كانت تبدو بحاجة لتجميل قديماً مع أسنانها، وهذه احدى الصور لها قبل التجميل.

أما الأكثر صدمة في شفاهها قبل الفيلر هي النجمة دنيا بطمة التي كانت تبدو من ابتسامتها أنها بحاجة للفيلر وتجميل الأسنان.

كما ان النجمة شكران مرتجى كانت في البدايات تظهر بشفاه رقيقة قبل ان تقوم بالفيلر والنفخ، وهذه الصورة لها قديماً قبل الفيلر.