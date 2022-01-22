المرأة

4 نصائح تساعدك على تحقيق الاستقرار المالي لأسرتك

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:00
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تكوين أسرة مسؤولية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتأمين احتياجات أفراد الأسرة، وتحقيق الاستقرار المالي الذي يحميها من الانهيار.
وكلما زاد عدد أفراد الأسرة، أصبح التفكير في الاستقرار المالي مهمة أصعب، حيث تزداد بنود الإنفاق من أعياد الميلاد، زيارات الطبيب، مصفف الشعر، صيانة السيارة، صيانة المنزل، والكثير من النفقات الإضافية التي تصعّب ضبط ميزانية الأسرة بدقة. ولكن بالاشتراك مع زوجك يمكنكِ تطبيق بعض النصائح التي تساعدك على ضبط ميزانية الأسرة وتحقيق الاستقرار المالي الذي يشعركم بالأمان ويمنحكم فرصة الاستمتاع بدفء الأسرة.
1- تحديد مواعيد دخل الأسرة
دخل الأسرة سواء الراتب الأساس أو الإضافي يكون له أوقات محددة، عليكِ تحديدها بدقة حتى تتمكني من تحديد مواعيد سداد الفواتير حسب الأولويات.
على سبيل المثال هناك نفقات شهرية ثابتة يجب أن تكون محددة حسب موعد الراتب الأساس، وهناك فواتير ربع أو نصف سنوية يمكن تحديد موعد سدادها بالتزامن مع مواعيد الراتب الإضافي.
تحديد مواعيد دخل الأسرة يساعدك على بناء الهيكل الأساس لخطة الإنفاق، وبالتالي لا تشعرين بالتوتر تجاه بنود الإنفاق لأن كل شيء محسوب موعد سداده بدقة.
2- خصصي صندوقاً للطوارئ
يجب تخصيص مبلغ خاص كل شهر من أجل وضعه في صندوق الطوارئ، واحرصي على عدم سحب أي أموال منه إلا في حالات النفقات الطارئة فعلاً.
3- ضعي رؤية جديدة لأولويات الإنفاق
نحن في عصر يدفعنا نحو الاستهلاك، هناك الكثير من المغريات التي تحاصرنا وتدفعنا نحو إنفاق الأموال في أشياء غير مهمة.
عليكِ وضع رؤية جديدة لأولويات الإنفاق، والحديث مع أفراد أسرتك عن أهمية شراء الاحتياجات الأساسية والضرورية، وتجنب إنفاق المال في شراء أغراض غير ضرورية لمجرد أنها ضمن عروض خصم أو أنها موضة.
4- ضعي خططاً للادخار
يجب أن تدخري جزءاً من دخل الأسرة، واحرصي على أن يكون لديكِ عدة أنواع من خطط الادخار: خطط ادخار قصيرة المدى، شراء ملابس أو هدايا الأعياد، وخطط طويلة المدى لشراء سيارة جديدة أو بيت جديد، وخطة ادخار من أجل الأمان المالي بعد التقاعد.
المصدر: نواعم
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