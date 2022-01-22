نجمات رفعن شعار "لا لعمليات التجميل"

تحاول النجمات، دائماً، الحفاظ على جمالهن وشبابهن بطرق مختلفة، ومع تقدم العلم أصبحت عمليات التجميل أسهل بكثير من الماضي، وخضعت أكثر النجمات لعمليات التجميل، وبعضهن كان بشكل دوري للظهور بشكل أفضل أمام الجمهور.غير أن بعض النجمات رفضن التجميل بشكل قطعي، ونرصد عبر السطور التالية أبرز هؤلاء النجمات:هند صبريتعتبر النجمة التونسية، هند صبري، من أبرز الفنانات اللاتي يحرصن على الاهتمام بشكلهن وبشرتهن بشكل طبيعي، وترفض اللجوء لعمليات التجميل بشكل قاطع، وحتى بعد تخطيها الأربعين، وظهور بعض التجاعيد عليها رفضتها، كما رفضت تجميل أسنانها التي تحتاج إلى تقويم، وجعلت الجمهور يتقبلها بشكلها الطبيعي.سوسن بدرحرصت النجمة المصرية، سوسن بدر، على مشاركة جمهورها ومتابعيها نظرتها للتجاعيد، التي ظهرت في بشرتها منذ فترة بسبب تقدمها في العمر، مشيرة إلى أنها تهتم دائماً بجمالها، لكن اهتمامها طبيعي ليس له أي علاقة بعمليات التجميل، لأنها تهتم بالظهور بأفضل شكل يتناسب مع عمرها، وليس بالتخلص من الآثار التي تركتها السنون في وجهها.ياسمين عبدالعزيزتتمتع الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، بملامح جذابة وجمال طبيعي مميز، عرفت به منذ بداية ظهورها ولم يتغير شيء في ملامحها، إلا تغيرات طفيفة بسبب تقدمها في السن فقط، وعلى الرغم من نصيحة بعض المقربين لها بتجميل أنفها، فإنها رفضت وأكدت أنها لن تجري العملية إلا إذا كان هناك لازم طبي.يسرا اللوزياختلفت ملامح الفنانة الشابة، يسرا اللوزي، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة وزنها بعد حملها الأخير، وتكهن البعض بخضوعها لعملية تجميل، على الرغم من جمالها، وعملت اللوزي بعد ذلك على خسارة الوزن، الذي اكتسبته في حملها بممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي سليم، دون الخضوع لأي عملية تجميلية.نورتتمتع الفنانة اللبنانية، نور، بملامح رقيقة وجميلة، عرفت بحبها لشكلها الطبيعي، وخوفها من عمليات التجميل حتى البسيطة منها، خوفاً من أن يتغير شكلها، ولا تستطيع تقبله، أو التكيف معه.ليست هؤلاء النجمات فقط من رفضن عمليات التجميل، وتخلين عنها، واستبدلنها بالحفاظ على جمالهن بشكل طبيعي، لكن هناك عديدات من الفنانات ممن سلكن نفس الطريق، ورفعن شعار "لا لعمليات التجميل"، ومنهن: نيللي كريم، زينة رضا، غادة عادل، مي عزالدين.