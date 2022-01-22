ميريام فارس تراند على السوشيال ميديا.. اليكم كيف ظهرت (فيديو)





واعتمدت ميريام في الكليب على إطلالات مبهرة بملابس أنيقة بألوان وتصاميم مبتكرة تبرز رشاقتها، وتميّزت باختياراتها الجميلة والأزياء الملتفة من التراث الأمازيغي. لا تزال النجمة ميريام فارس تراند على السوشيال ميديا بعد طرح قبل يومين، أغنيتها الجديدة "معليش" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ولفتت الأنظار ليس فقط باختيارها الغناء باللهجة الأمازيغية المغربية إنما أيضاً باللوك المتجدد الذي اعتمدته في الكليب.واعتمدت ميريام في الكليب على إطلالات مبهرة بملابس أنيقة بألوان وتصاميم مبتكرة تبرز رشاقتها، وتميّزت باختياراتها الجميلة والأزياء الملتفة من التراث الأمازيغي.

وأكملت الفنانة اللبنانية أناقتها بلوك متجدد من خلال تسريحة شعرها المميزة بجدلات ناعمة تبرز جمالها، ونسقت اكسسوارات فخمة لتناسب أجواء الكليب والكلمات الامازيغية الجميلة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بجمالها وأناقتها المتجددة وحرصها الدائم بأن تظهر بلوك مختلف.

وشوّقت ميريام متابعيها على تطبيق انستغرام بمقاطع فيديو وعبرت عن مدى سعادتها بتقديم أغنية باللهجة الأمازيغية، وأرفقت الأغنية بتعليق جاء فيه: "هذه المرة تقدم ميريام فارس الفن الأمازيغي باللهجة المغربية حبا وتقديرا لهذه الشعوب".



يذكر أن أغنية "معليش" من تأليف وألحان يوسف العماني وميكس طيف عادل وتوزيع حميد دعوسي، ونال الكليب تفاعل عدد كبير من جمهورها الذين عبروا عن إعجابهم بالاستعراضات الراقصة التي قدمتها ميريام.