هيفا وهبي تنشر صورة مثيرة لها من المكسيك... هكذا ظهرت في السرير!

بعد إحيائها حفلا ناجحا في المكسيك، نشرت الفنانة هيفا وهبي صورة لها من داخل السرير، في الفندق الذي تقيم فيه. وظهر الجزء الاسفل من جسدها، فيما كانت تشرب قهوتها الصباحية.



وقالت: "صباح الخير، إنه وقت قهوتي".