المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تشارك جمهورها بصورة جديدة لمولودتها

Lebanon 24
23-01-2022 | 02:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل صورة جديدة لمولودتها، وظهرت فيها وهي تُمسك بيدها الصغيرة.
 
 
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روزاريتا طويل

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