نادين الراسي "مصيفي بعزّ الشتاء"... ظهرت مع خطيبها بالـ"بروتيل" في فاريا! (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها مع خطيبها مجد دعبول من أحد المطاعم في فاريا، بينما كانت تلبس "بروتيل" أسود، على الرغم من البرد القارس.