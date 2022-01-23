المرأة

نادين الراسي "مصيفي بعزّ الشتاء"... ظهرت مع خطيبها بالـ"بروتيل" في فاريا! (صورة)

Lebanon 24
23-01-2022 | 02:44
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها مع خطيبها مجد دعبول من أحد المطاعم في فاريا، بينما كانت تلبس "بروتيل" أسود، على الرغم من البرد القارس.
 
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نادين الراسي

فاريا

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