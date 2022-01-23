المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مثيرة مع حبيبها الوسيم... ظهرت معه بـ"كروب توب"! (صورة)

Lebanon 24
23-01-2022 | 11:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها مع حبيبها الوسيم، وهو يقف خلفها، بينما يضع يده على بطنها.
وتألقت ساندرا بإطلالة مثيرة، وارتدّت "كروب توب" أبيض، وبنطلون أسود من الجلد.
 

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توب كروب

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