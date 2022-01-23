المرأة

سيرين عبد النور مجدداً إلى التقديم

Lebanon 24
23-01-2022 | 16:00
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يبدو أن شركة الصباح المشغولة بإنتاجات رمضان 2022 ستؤخر عملية تصوير مسلسل يجمع بين سيرين عبد النور ورامي عياش.

مسلسل "العين بالعين" كان من المفترض أن يبدأ تصويره بداية السنة الحالية، وكانت كل الاستعدادات جارية بين فريق العمل والمخرجة رندة علم، لكن يبدو أنه سيتأخر قليلاً ريثما إنهاء أعمال الدراما الرمضانية.
 
المسلسل بحسب شركة الصباح مؤلف من 15 حلقة وهو خاص بالمنصات، كان الكتاب يعملون على إنهائه ليبدأ التصوير بحسب ما أُعلن في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، سافرت سيرين عبد النور الى أربيل في مهمة عمل جديدة لم تشأ أن تشرح تفاصيلها لكنها تدخل في إطار تقديم برنامج جديد من المرجح أن يشرف عليه المخرج باسم كريستو.

ليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عبد النور عالم تقديم البرامج؛ فمنذ بداياتها وهي لم تترك هذه الهواية، وكانت آخر ما قدمت برنامج "سهرانين معاكم" على فضائية أم بي سي تزامناً مع أيام الحجر الأولى لجائحة كورونا وشاركها في التقديم يومها الفنان أحمد فهمي.
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