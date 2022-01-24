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المرأة
بعد تعرضها لحملة إنتقادات كبيرة بسبب فيلم "أصحاب ولا أعز"... كيف ردّت منى زكي؟
Lebanon 24
24-01-2022
|
05:00
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واجهت الفنانة منى زكي ردود فعل مختلفة حول دورها في فيلم "أصحاب ولا أعز" المعروض عبر منصة نتفليكس، وهو ما دفعها لتوجيه نصيحة لنفسها حول الحفاظ على عقلية قوية.
حرصت منى زكي أن تنشر الأراء الإيجابية حول دورها في الفيلم، عبر القصص المصورة "ستوري" لحسابها على Instagram، وبعدها وجهت نصيحة لنفسها عن 6 أشياء يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا.
فيما يلي نستعرض الـ6 أمور التي نصحت منى زكي نفسها بها لتتحلى بعقل قوي.
- تخطي الأمور، عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال.
- تقبل التغيير والترحيب بالتحديات.
- الحفاظ على السعادة، عدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها.
- التحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي.
- خوض المخاطرات المحسوبة.
- الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح.
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