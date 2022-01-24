المرأة

بعدما خطفت الأنظار بفستانها الذهبي الضيق.. هيفا وهبي تنتقد شكلها: "ماشالله بطني منورة المسرح" (فيديو)

Lebanon 24
24-01-2022 | 02:00
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أحيت الفنانة هيفا وهبي مؤخرا حفلا في مدينة كانكون المكسيكية فأشعلت المسرح بأغنياتها ورقصها.

 

ونشرت هيفا عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على "إنستغرام" مجموعة من الفيديوهات من الحفلة التي حضرتها الجاليتان اللبنانية والعربية المنتشرة في المكسيك.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

 وظهرت وهبي في أحد الفيديوهات وهي ترقص بالفستان الذهبي الطويل الضيق الذي ارتدته في الحفلة، إلا أنها اعتبرت أن بطنها كانت منتفخة. فمازحت المتابعين قائلة: "ماشالله بطني منورة المسرح".

 

 
 
المصدر: MTV
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