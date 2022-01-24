حملتا بدقية صيد... الظهور الأول لوالدة ياسمين صبري بعد أزمتها مع والدها! (صورة)

في أول ظهور لها منذ أزمة ابنتها مع والدها، وجّهت والدة الفنانة ياسمين صبري رسالة إليها في عيد ميلادها، بعدما نشرت صورة عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب ياسمين وكلٌ منهما تحمل بندقية صيد في إحدى الحدائق، وعلّقت على الصورة قائلةً: "كل سنة وأنتي طيبة ابنتي الجميلة"، لتردّ عليها ياسمين: "ماما حبيبتي شكراً ليكي".وتُعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين مع والدتها، خاصة بعد الأزمة التي احتدمت مع والدها طوال الفترة الماضية بسبب تصريحاتها حول حياتها قبل الشهرة وتكذيب والدها المستمر لها عقب كل تصريح تخرج به.