المرأة

وفاة إبنة أشهر شعراء مصر بأزمة قلبية مفاجئة

Lebanon 24
24-01-2022 | 14:00
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة زينب ابنة الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعلنت الكاتبة الكبيرة صافيناز كاظم عبر صفحتها على "فيسبوك" نبأ وفاة الراحلة، قائلة: "زينب ابنة أحمد فؤاد نجم تلحق بأبيها".

وفاة ابنة أشهر شعراء مصر بأزمة قلبية مفاجئة
المصدر: روسيا اليوم
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أحمد فؤاد نجم

وفاة

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