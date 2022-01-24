وفاة إبنة أشهر شعراء مصر بأزمة قلبية مفاجئة

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة زينب ابنة الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم، إثر أزمة قلبية مفاجئة.وأعلنت الكاتبة الكبيرة صافيناز كاظم عبر صفحتها على "فيسبوك" نبأ وفاة الراحلة، قائلة: "زينب ابنة أحمد فؤاد نجم تلحق بأبيها".