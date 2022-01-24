بيلا حديد تكشف عن إقلاعها عن إدمان الكحوليات بعد إجراء فحص لدماغها

كشفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، أنها توقفت عن شرب الكحوليات، ‏مشيرة إلى إجرائها فحصا للدماغ.‏

وقالت حديد (25 عاما) في تصريحات لمجلة "InStyle" إنها خضعت ذات مرة لفحوصات دماغية من طبيبها، واطلعت على آثار الكحول على دماغها، لتقرر من بعدها التوقف عن إدمان الكحوليات.

وأكدت بيلا حديد، التي أقلعت عن الكحوليات منذ منتصف عام 2021، للمجلة أنها لا ترى نفسها تعود إلى الكحوليات.

وقالت: "لا أشعر بالحاجة للكحوليات، لأنني أعرف كيف سيؤثر علي ذلك في الثالثة صباحا، عندما أستيقظ بقلق رهيب أفكر في هذا الشيء الوحيد الذي قلته قبل 5 سنوات عندما تخرجت من المدرسة الثانوية".