المرأة

ملكة جمال لبنان 1998 تلفت الأنظار بجمالها وإطلالتها.. والجمهور يعلق: الأجمل على الإطلاق

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:09
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" علقت عليها بالقول: "لا شيء يصعب تفسيره مثل تفسير الصمت، فهو الإحترام والإهانة، والرضا والسخط، اللامبالاة والمبالاة كلها!".

 

ولفتت جويل الأنظار بإطلالتها وجمالها، ورغم مرور سنوات 24 سنة على انتخابها لا تزال تحافظ على شكلها ونضارتها، وعلق عدد من متابعيها على الصورة بالتأكيد انها لا تزال أجمل ملكة جمال.

A post shared by Joelle Behlock (@joellebehlock)


 
 

يُذكر ان جويل انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1998 ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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