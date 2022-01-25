لماذا عليكِ النظر كثيرًا الى المرآة؟

النظر فى المرآة هو دليلك لتحسين ذاتك، إذ يسهم هذا الفعل فى التعاطف مع الذات بشكل كبير. ولا يتطلب الأمر سوى القليل من وقتك و«مرآة»، وبعض الأفكار الإيجابية لتحفيز الذات وزيادة الثقة.

فوائد المرآة:-تقوية اتصالك بنفسكتساعد المرايا على رؤية ما وراء التكيف الذى يخلق حالة من عدم الأمان والمخاوف. تستطيع التواصل بشكل أعمق مع نفسك الحقيقية. الإحساس بالارتباط الأعمق بالنفس يأتى من خلال التواجد أمام المرآة والنظر فيها.-تعزيز احترامك لذاتكالتعامل مع تدنى احترام الذات. التأكيدات الإيجابية ستجعلك تبدأ بثبات فى تصديقها.-التغلب على انعدام الأمنتساعدك المواجهة التى تحدث أمام المرآة على اختراق الحديث السلبى عن النفس، واستبداله بنواح إيجابية.-شفاء عنانك الداخليلتعميق علاقتك مع نفسك، عليك التغلب على عدم الأمان الذى بداخلك، وفرض الطمأنينة على ذاتك. فعمل المرآة يُعد ممارسة رائعة للحديث مع الذات.-واثقة من نفسكتعمل المرايا على زيادة الثقة والطمأنينة الذاتية. بدلاً من النظر إلى الخارج للحصول على الدعم العاطفى، والثناء والحب وحتى الإطراء، يمكنك إعطاء كل ذلك لنفسك.