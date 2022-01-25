6 نصائح للعناية بشعرك خلال الشتاء

خلال فصل الشتاء، يتعرض الشعر للكثير من الاعتداءات، أبرزها عوامل الطقس، وتقلبات درجات الحرارة، والإكثار من استخدام القبعات الصوفية والأوشحة، مما يؤثر سلباً في جمال الشعر وامتلائه ولمعانه.إليك هذه النصائح للحفاظ على جمال شعرك خلال الشتاء:غسل الشعر بالماء الفاتر وليس الساخننميل جميعاً إلى الإفراط في استخدام الماء الساخن خلال فصل الشتاء، لكن الماء الساخن يسلب الزيوت الطبيعية والرطوبة من البشرة والشعر على حد سواء. ولذلك، يوصى باستعمال الفاتر وليس الساخن لغسل الشعر.قص الأطراف بانتظامعليك قص أطراف شعرك كل 6 أسابيع تقريباً للتخلص من الأطراف المتقصفة والمتكسرة والإبقاء على المظهر الصحي الجميل للشعر. وتبرز الحاجة إلى قص الأطراف خلال فصل الشتاء، لأن الاختلافات في درجات الحرارة واعتمار القبعات الصوفية يمكن أن تجعل أطراف الشعر جافة وهشة وبشعة.محاربة القشرةقشرة الرأس حالة شائعة تسبب تقشر جلد فروة الرأس. وهي ليست معدية أو خطيرة، ولكنها مُحرجة. ما عليك إلا استعمال أنواع الشامبو المضادة للقشرة التي تحول دون ظهور القشرة وتساقطها على ملابسك.شرب الماءلا نشرب الكثير من الماء في فصل الشتاء لعدم شعورنا بالعطش مع تدني درجات الحرارة. لكن شرب الماء أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر وفروة الرأس. وجفاف داخل الجسم سيظهر حتماً على السطح الخارجي. لذا، يوصى بشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة والشعر.الغذاء الصحيالغذاء السليم والمتوازن ضروري للصحة السليمة وللشعر الجميل أيضاً. والبروتين هو أساس الشعر، بحيث يحافظ على قوّة الخصلات وصحّتها. لذلك، عليك تناول البيض والسمك والدجاج ومنتجات الألبان للحصول على الكمياتالكافية من البروتين وتفادي ظهور القشرة. كما تعتبر الأحماض الدهنية والحديد ضرورية لصحة الشعر وترطيبه والحؤول دون جفافه.