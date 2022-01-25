5 طرق تكسبك احترام ومحبة أهل شريك حياتك

الزواج ليس ارتباط شخصين فقط، ولكنه ارتباط بين عائلتين، لذلك من المهم أن تكون العلاقات بين كل طرف وأهل شريك حياته، جيدة ومستقرة.قد تشعرين بالتوتر عندما تفكرين في كيفية الاندماج مع أهل شريك حياتك، ولكن الأمر ليس بهذه الصعوبة، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على كسب احترامهم ومحبتهم بسهولة. تابعي القراءة لتعرفي كيفية ذلك.1- بادري بالاحتراملكي تحصلي على الاحترام، يجب أن تقدميه، والعلاقة القائمة على الاحترام تكون ناجحة وصحية، لذا بادري بإظهار احترامك لأفراد عائلة زوجك، وسوف تحظين باحترامهم في المقابل، علاوة على أن احترامك لهم سوف يجعلكِ شخصاً مفضلاً بالنسبة إليهم.2- كوني أمينة على الأسرارأفراد العائلة الواحدة يكتمون أسرار العائلة ويكونون مخلصين لها، وأنتِ الآن ضمن أفراد عائلة زوجك، لذا يجب أن تتصرفي كفرد من أفراد العائلة، فلا تفشي أسرارهم. كوني أمينة على أسرارهم ومخلصة لهم، فتكسبين محبتهم واحترامهم وإخلاصهم لكِ.3- لا تتدخلي في ما لا يعنيكِأنتِ الآن فرد من عائلة زوجك، ولكن هذا لا يمنع وجود حدود عليكِ ألا تتعديها، مثل عدم التدخل في شأن لا يخصك، وعدم التطفل على أخبارهم ما داموا لم يخبروكِ بها مباشرة. كوني ودودة ولكن احترمي خصوصيتهم.4- أحسني استقبالهممن أهم الطرق التي تكسبك محبة أهل زوجك هو حسن استقبالهم في بيتك، وإظهار الحفاوة بهم، وإكرامهم، واحرصي على دعوتهم لزيارة بيتك كل فترة.5- احرصي على صلة الرحمحتى لو كان زوجك مشغولاً في العمل، فلا تتكاسلي أنتِ عن صلة أهله، وتشجيع أطفالك على صلة الرحم.اذهبي لزيارة أهل زوجك مع أطفالك حتى لو لم يكن زوجك بصحبتك، وإن كانوا في بلد أخرى أو مكان بعيد، يمكنكِ التواصل معهم عبر الهاتف، المهم أن يشعروا بحرصك على التواصل معهم، واستمرار الود بينكم.