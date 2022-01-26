المرأة

مذيعة تقدم وصلة عزف على "الدربكة" مباشرة على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2022 | 05:00
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فاجأت المذيعة لميس البشوتي متابعي برنامج "أهلا بالستات"، المذاع عبر قناة MBC مصر، بتقديم وصلة عزف على الطبلة في أولى حلقات البرنامج.

وأثناء استضافة عازفات الإيقاع مريم وخلود وحبيبة، كشفت الإعلامية بثينة توكل أن زميلتها تعزف على الطبلة، لتتناول بعدها "الدربكة" وتعزف مع ضيفتيها، وتوضح بعد ذلك أنها تعلمت العزف على جميع الآلات في المدرسة.
 



وبرنامج "أهلا بالستات" من تقديم بُثينة توكل، ولميس البشوتي والشيف حسن، ويعرض من من الأحد للخميس في تمام الساعة 2:30 ظُهراً.

ويُناقش برنامج "أهلا بالستات" اهتمامات المرأة في كل محافظات مصر، ويُلقي الضوء على الكثير من النماذج الإيجابية، ويُتيح الفرصة للكثير من أصحاب الأفكار المميزة والقُدرات الخاصة للتعبير عن مواهبهم وأفكارهم، بالإضافة للتعرف على الاحتياجات اليومية للمرأة من كل الطبقات وكل الفئات، والتعرف على مشاكلها واهتماماتها، وتقديم النصائح في المجالات المُختلفة من خلال الخبراء والمُتخصصين وطرح القضايا الشائكة، مع تحرك كاميرات البرنامج في كل مكان بإيقاع سريع مواكب للعصر.

ويقدم "أهلا بالستات" فقرة المطبخ الثابتة يومياً على مدار الحلقة حيث يُشارك الشيف حسن بتقديم فقرات مميزة ويتفاعل مع المُشاهدين على الهواء ويُقدم لهم وصفات يومية مميزة.
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