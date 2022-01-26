فنانة مصرية توثّق بالفيديو لحظة تعرضها للتحرش داخل سيارتها.. شاهدوا ماذا حصل معها

نشرت الفنانة كارولين عزمي، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطعي فيديو وثقت بهما لحظة تعرضها للتحرش داخل سيارتها.

وكتبت كارولين معلقة على الفيديوين: "مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف أني شخص مالوش في المشاكل، ولا عمري شاركت مشكله تخصني سوشيال ميديا".

وأضافت: "النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا كل اللي عملته إنى بصيت له وبصيت قدامي، فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني باستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني، اتفاجأت وهو بيقول لى بتصوريني يا بنت ...". وتابعت: "ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وأنتم هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقول لي تعالي ورايا، والحقيقة إني مش عارفة أروح وراه فين أو كان عايز يعمل إيه، ولأني اتوترت وخفت ساعتها ما قدرتش أصور 1% من اللي عمله الشخص دا".

View this post on Instagram

A post shared by Caroline Azmi - كارولين عزمى (@carolinekamalazmy)





واختتمت كلامها: "أنا اتشمت واتهنت واتشمت بأهلي بأقذر الشتايم النهاردة من حد معرفوش ولا عملت له حاجة، ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض!، أكيد الشخص دا أذى بنات كتير لإنه تقريبا متعود على الحركات دي، ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجع لي".