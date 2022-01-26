8
o
بيروت
8
o
طرابلس
6
o
صور
8
o
جبيل
7
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
مستحضرات تجميل يجب أن تتخلّصي منها فوراً لهذه الأسباب!
Lebanon 24
26-01-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعشق أغلب السيدات المكياج ومستحضرات التجميل المتنوعة، والتي غالباً ما تكون مصنوعة من بعض المواد المضرّة، لذا من الضروري قراءة مكونات كل منتج واختيار المنتجات المركبة من النباتات، لما قد تسبّبه بعض المواد من التهابات وأضرار للبشرة قد تصل إلى الشيخوخة المبكرة. لذلك، إذا كنت تستخدمين المستحضرات التالية، عليكِ التخلّص منها فوراً واستبدالها بأخرى صحيّة:
كل شامبو يحتوي على "لوريل سلفات الصوديوم SLS"، يجب الاستغناء عنه. فهذه المادة تصدر رغوة وفقّاعات كثيرة ولكنها لا تلعب أي دور في تنظيف الشعر. بل على العكس تؤذي البشرة بنزع الزيوت الطبيعية منها.
وأيضاً مرطّب الجسم الذي تحتوي مكوناته على "البرابين" الذي يُضاف كمادة حافظة للمنتج، هو سيئ وقد يسبّب آلاماً في الجسم، فـ"البرابين" يؤذي البشرة والعيون والرئتين. وبما أن مفعوله يشبه مفعول الأستروجين، فهو يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. لذلك يُنصح باستبداله بزيت جوز الهند.
ومن المهم أن تدركي ان معظم منتجات طلاء الأظافر تحتوي على "التوليووين"، وهو مذيب بتروكيماوي يُستخدم في تخفيف الطلاء، وبالتالي فهو مادة مزعجة تسبّب مشاكل في التنفّس والتسمّم وقد تكون مسرطنة، ولذلك ابحثي عن طلاء كُتبت عليه عبارة "5-free"، وهي تعني أن الطلاء خالٍ من خمس مواد سامة.
واحذري أيضاً مزيل العرق الذي يحتوي على "البروبيلين غريكول" الذي يتسبّب بالتهاب الجلد وتسمّم الأعضاء، واختاري مزيل العرق الخالي من هذه المادة المُضرة للجلد.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
01:15 | 2022-01-26
26/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
00:20 | 2022-01-26
26/01/2022 12:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ 10 آلاف ليرة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الدولار بـ 10 آلاف ليرة.. إليكم التفاصيل
02:45 | 2022-01-26
26/01/2022 02:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
05:31 | 2022-01-26
26/01/2022 05:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
05:00 | 2022-01-26
26/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-01-26
حورية فرغلي تتذكّر بكلمات حزينة لحظة تتويجها ملكة جمال مصر (صورة)
12:08 | 2022-01-26
سلمى حايك تستمتع على البحر بالمايوه (صورة)
11:00 | 2022-01-26
3 أسباب تدفعكِ لمراقبة طفلك
08:00 | 2022-01-26
بعد نشر فيديو ولادتها... رنا سماحة ترد على الانتقادات (فيديو)
05:00 | 2022-01-26
مذيعة تقدم وصلة عزف على "الدربكة" مباشرة على الهواء (فيديو)
04:41 | 2022-01-26
فنانة مصرية توثّق بالفيديو لحظة تعرضها للتحرش داخل سيارتها.. شاهدوا ماذا حصل معها
فيديو
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
14:00 | 2022-01-26
27/01/2022 01:01:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
11:00 | 2022-01-26
27/01/2022 01:01:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
07:53 | 2022-01-26
27/01/2022 01:01:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact