المرأة

مستحضرات تجميل يجب أن تتخلّصي منها فوراً لهذه الأسباب!

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:00
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تعشق أغلب السيدات المكياج ومستحضرات التجميل المتنوعة، والتي غالباً ما تكون مصنوعة من بعض المواد المضرّة، لذا من الضروري قراءة مكونات كل منتج واختيار المنتجات المركبة من النباتات، لما قد تسبّبه بعض المواد من التهابات وأضرار للبشرة قد تصل إلى الشيخوخة المبكرة. لذلك، إذا كنت تستخدمين المستحضرات التالية، عليكِ التخلّص منها فوراً واستبدالها بأخرى صحيّة:

كل شامبو يحتوي على "لوريل سلفات الصوديوم SLS"، يجب الاستغناء عنه. فهذه المادة تصدر رغوة وفقّاعات كثيرة ولكنها لا تلعب أي دور في تنظيف الشعر. بل على العكس تؤذي البشرة بنزع الزيوت الطبيعية منها.

وأيضاً مرطّب الجسم الذي تحتوي مكوناته على "البرابين" الذي يُضاف كمادة حافظة للمنتج، هو سيئ وقد يسبّب آلاماً في الجسم، فـ"البرابين" يؤذي البشرة والعيون والرئتين. وبما أن مفعوله يشبه مفعول الأستروجين، فهو يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. لذلك يُنصح باستبداله بزيت جوز الهند.

ومن المهم أن تدركي ان معظم منتجات طلاء الأظافر تحتوي على "التوليووين"، وهو مذيب بتروكيماوي يُستخدم في تخفيف الطلاء، وبالتالي فهو مادة مزعجة تسبّب مشاكل في التنفّس والتسمّم وقد تكون مسرطنة، ولذلك ابحثي عن طلاء كُتبت عليه عبارة "5-free"، وهي تعني أن الطلاء خالٍ من خمس مواد سامة.

واحذري أيضاً مزيل العرق الذي يحتوي على "البروبيلين غريكول" الذي يتسبّب بالتهاب الجلد وتسمّم الأعضاء، واختاري مزيل العرق الخالي من هذه المادة المُضرة للجلد.

المصدر: لها
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