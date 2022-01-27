كلام مفاجئ من اليسا حول الزواج (فيديو)

حلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة في أولى حلقات برنامج "مع الشريان" الذي يقدمه الإعلامي داوود الشريان عبر شاشة MBC.



وتطرق الحوار مع إليسا إلى الزواج ورفضها الارتباط، قائلة: "أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بـ(المرأ العاقلة لا تتزوج)".

وبعدها أجابت إليسا عن السؤال بجدية قائلة: "عندما كنت أصغر، فالحب كان من الممكن أن تعيشه طوال الوقت مش شرط أتزوج، أنا أحب الرجل وبقوة ويجب أن أكمل نصفي الثاني، وأصبحت فكرة زواجي خارج تفكيري وتأخرت، وكانت أمي والأقارب عندما يتمنون لي الزواج كان والدي ضد هذا، فكان دايما يرد أنه نفرح بشهاداتها وعملها، وكان هذا أفضل".