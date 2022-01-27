المرأة

كلام مفاجئ من اليسا حول الزواج (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2022 | 05:00
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حلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة في أولى حلقات برنامج "مع الشريان" الذي يقدمه الإعلامي داوود الشريان عبر شاشة MBC.

وتطرق الحوار مع إليسا إلى الزواج ورفضها الارتباط، قائلة: "أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بـ(المرأ العاقلة لا تتزوج)".
 
وبعدها أجابت إليسا عن السؤال بجدية قائلة: "عندما كنت أصغر، فالحب كان من الممكن أن تعيشه طوال الوقت مش شرط أتزوج، أنا أحب الرجل وبقوة ويجب أن أكمل نصفي الثاني، وأصبحت فكرة زواجي خارج تفكيري وتأخرت، وكانت أمي والأقارب عندما يتمنون لي الزواج كان والدي ضد هذا، فكان دايما يرد أنه نفرح بشهاداتها وعملها، وكان هذا أفضل".
 



وتابعت: عندما بدأت العمل والكسب المادي استقليت ماديا، لكن لم أعد أشعر أني بحاجة لوجود رجل بحياتي، مش غلط إني أتزوج، وعشت أكثر من قصة حب، وشعرت عن تجربة شخصية بغيرة الرجل من نجاح شريكته، كثير من الذين وقعت بحبهم حاولوا التقليل من شأني، المرأة لا تغار من نجاح زوجها، ولكنه هو يغار".



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