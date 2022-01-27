المرأة

معلومة تكشف للمرة الأولى... هذه هي الآلة الموسيقية التي كانت أم كلثوم تجيد العزف عليها (صور)

Lebanon 24
27-01-2022 | 08:00
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لكل مطرب من نجوم الزمن الجميل آلة موسيقية يحب أو يجيد العزف عليها، فمثلا الفنان فريد الأطرش كان ملكا في العزف على العود، وكان أيضا محمد فوزي يعزف على آلة العود، بينما كان عبد الحليم حافظ يعزف على آلة «الأبوا» وهي اله خشبية تشبه المزمار، أما موسيقار الأجيال فقد كان يجيد العزف على أكثر من آلة، ولكن العود كان هو الآلة الأكثر استخداما، ويقوم بوضع الحانه عليها، ولكن ما الآلة التي كانت أم كلثوم تحب العزف عليها وتجيدها؟

أم كلثوم كانت تحب وتعشق آلة القانون ولديها صورة شهيرة وهي تعزف مقطوعة عليها من ضمن المقطوعات التي كانت في أغانيها، وهذه الصورة لها حكاية فقد كانت أم كلثوم جالسة بجوار محمد عبده صالح، وهو أشهر عازف قانون في مصر، ولم يكن ينافسه في ذلك أحد سوى الموسيقي أحمد فؤاد حسن مؤسس الفرقة الماسية، والذي كان يجلس خلف عبد الحليم حافظ ، وأم كلثوم بخفة ظلها قالت له سوف اتحداك يا عبده واعزف على القانون .

أم كلثوم كانت تجيد أيضا العزف على العود في بداياتها وكانت في الحفلات التي تقدمها في البداية تقوم بالغناء والعزف معا ولها أكثر من صورة وهي تقوم بالعزف على العود مع الغناء .
 
 
المصدر: اليوم السابع
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