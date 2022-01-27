كورتني كارداشيان تشارك صورة لها خلال الاستحمام

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، مستخدمة خاصية القصص القصيرة.



وظهرت كورتني وهي تستحم، حيث إلتقطت صورة لقدميها في حوض الإستحمام.