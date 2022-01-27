صورة لـ بريانكا شوبرا بالمايوه تجتاح السوشيال ميديا.. ورشاقتها تلفت الأنظار!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، صورة للممثلة وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا، وهي ترتدي المايوه على أحد الشواطئ.

وعلق المتابعون على جمال قوام بريانكا، وعلى رشاقتها، وإرتدت بريانكا مايوه مميزاً باللون الأسود، من قطعة واحدة.