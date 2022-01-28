إليسا تعترف: خضعت للفيلر وهذا رأيي عن الحب

أكدت الفنانة اللبنانية إليسا خضوعها لحقن الفيلر، في أميركا، قائلة: "ليعود شكلي مثل بداية ظهوري في الوسط الفني". وأضافت أنها سعيدة للغاية كونها تعيش قصة حب وتتمنى أن تكلل بالزواج.



كلام إليسا جاء خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج "مع الشريان" الذي يقدمه الإعلامي السعودي داوود الشريان عبر شاشة "MBC" حيث تطرق الحديث إلى عدد من المواضيع بين الخاصة والفنية.

وردا على سؤال من الشريان عن عدم زواجها حتى الآن ورفضها الارتباط، قالت إليسا: "أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب: المرأة العاقلة لا تتزوج".



وقد صدمت إجابة إليسا الإعلامي السعودي الذي رد ضاحكا: "يا ساتر والرجل العاقل لا يتزوج أيضا". وأشارت إلى أنها عاشت أكثر من قصة حب.



وكشفت إليسا أن من أحبتهم قللوا منها وحاولوا تحطيمها: "دايمًا لما بتكون المرأة أهم من الرجل بيحاول يحطمها وبيحاول يقلل من شأنها، وهذا الشيء أنا لاحظته أكتر من مرة وقررت إني أفضل كده".

وأوضحت إليسا: "أنا بحكي عن تجربة شخصية، وجدت أن الناس اللي أنا حبيتهم جربوا كتير يقللوا من شأني؛ لأنهم كانوا أقل مني نجاحا، يمكن لأنه النجاح الرجال ما بيتقبلوه بسهولة، والمرأة ما بتغار من نجاح الرجل، لكن الرجل بيغار، ووجدت أني بخير وعندي شخص بقلبي وبحبه يمكن بعدين ارتبط ببه ومش شرط أجيب أولاد لكن أعيش معاه، والزواج ما هو شغله أساسية في حياتنا".