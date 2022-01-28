المرأة

3 أسباب تدفعكِ لتقبّل عيوب زوجك

Lebanon 24
28-01-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-912297-637789710747397997.PNG
Doc-P-912297-637789710747397997.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا أحد يخلو من العيوب، ولكن بسبب الحماسة الزائدة في بداية العلاقة، قد لا تتمكنين من ملاحظة عيوب الشخص الذي وقعتِ في حبه، ولكن بمرور الوقت، خاصة بعد الزواج، تكتشفين العيوب بالتدريج، وهنا تشعرين بالصدمة.
 
لا داعي للصدمة أو القلق، فالجميع يحملون عيوباً مختلفة، والحب يشمل بشكل أساسي التقبّل، تقبّل شريك حياتك بكل صفاته وبما فيها من عيوب.
 
إذا كنتِ تشعرين بالصدمة أو الانزعاج من عيوب زوجك، فهناك 3 أسباب تدفعكِ لتقبّلها.
 
1- قد تختفي العيوب
لا تتسرعي في الحكم على شخصية زوجك، فقد تكون تصوراتك الأولية عنه غير دقيقة، وأيضاً تذكري أن الشخصيات تتطور وتصبح أكثر نضجاً مع مرور الزمن، لذا من المرجح أن العيوب التي تزعجك من زوجك الآن، قد تتغيّر وتختفي مع مرور الزمن، سواء بفعل النضج، أو بسبب سعيه وإرداته من أجل إصلاح عيوب شخصيته.
لذا تحلي بالصبر، واستمتعي برحلة الحياة مع زوجك، وشاركيه تغييراته حتى يصل إلى النسخة التي يكون راضياً عنها، والتي قد تكون خالية من العيوب التي تزعجك الآن.
 
2- الزوج المثالي ليس خالياً من العيوب
قد تصدمك عيوب زوجك فتفكرين في الانفصال عنه من أجل العثور على زوج مثالي، ولكن الواقع أن أي شخص به عيوب، حتى لو كان الزوج المثالي الذي تحلمين به.
إذا كان زوجك حنوناً ومتفاهماً وكريماً ورجلاً صالحاً، فهذا هو الزوج المثالي، والأفضل أن تتقبلي عيوبه بدلاً من السعي وراء الأوهام.
 
3- زوجك يتحمل عيوبك
لأن كل شخص به عيوب، أنتِ أيضاً تحملين بعض العيوب التي قد تزعج زوجك، ولكنه يتقبّلها من أجلك، ولأنه يحبك، وبالتالي عليكِ تقبّل عيوبه في المقابل.
عندما تدركين حقيقة أن لديكِ عيوب أيضاً، عليكِ التحقق منها، ومحاولة إصلاحها وتغيير نفسك للأفضل، هذا سوف يشجع زوجك على فعل نفس الشيء، ما يجعلكما نسخاً أفضل، ويجعل حياتكما الزوجية أكثر سعادة وانسجاماً واستقراراً.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:02 | 2022-01-28
08:00 | 2022-01-28
05:00 | 2022-01-28
03:00 | 2022-01-28
02:00 | 2022-01-28
01:00 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website