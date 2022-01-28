3 أسباب تدفعكِ لتقبّل عيوب زوجك

لا أحد يخلو من العيوب، ولكن بسبب الحماسة الزائدة في بداية العلاقة، قد لا تتمكنين من ملاحظة عيوب الشخص الذي وقعتِ في حبه، ولكن بمرور الوقت، خاصة بعد الزواج، تكتشفين العيوب بالتدريج، وهنا تشعرين بالصدمة.لا داعي للصدمة أو القلق، فالجميع يحملون عيوباً مختلفة، والحب يشمل بشكل أساسي التقبّل، تقبّل شريك حياتك بكل صفاته وبما فيها من عيوب.إذا كنتِ تشعرين بالصدمة أو الانزعاج من عيوب زوجك، فهناك 3 أسباب تدفعكِ لتقبّلها.1- قد تختفي العيوبلا تتسرعي في الحكم على شخصية زوجك، فقد تكون تصوراتك الأولية عنه غير دقيقة، وأيضاً تذكري أن الشخصيات تتطور وتصبح أكثر نضجاً مع مرور الزمن، لذا من المرجح أن العيوب التي تزعجك من زوجك الآن، قد تتغيّر وتختفي مع مرور الزمن، سواء بفعل النضج، أو بسبب سعيه وإرداته من أجل إصلاح عيوب شخصيته.لذا تحلي بالصبر، واستمتعي برحلة الحياة مع زوجك، وشاركيه تغييراته حتى يصل إلى النسخة التي يكون راضياً عنها، والتي قد تكون خالية من العيوب التي تزعجك الآن.2- الزوج المثالي ليس خالياً من العيوبقد تصدمك عيوب زوجك فتفكرين في الانفصال عنه من أجل العثور على زوج مثالي، ولكن الواقع أن أي شخص به عيوب، حتى لو كان الزوج المثالي الذي تحلمين به.إذا كان زوجك حنوناً ومتفاهماً وكريماً ورجلاً صالحاً، فهذا هو الزوج المثالي، والأفضل أن تتقبلي عيوبه بدلاً من السعي وراء الأوهام.3- زوجك يتحمل عيوبكلأن كل شخص به عيوب، أنتِ أيضاً تحملين بعض العيوب التي قد تزعج زوجك، ولكنه يتقبّلها من أجلك، ولأنه يحبك، وبالتالي عليكِ تقبّل عيوبه في المقابل.عندما تدركين حقيقة أن لديكِ عيوب أيضاً، عليكِ التحقق منها، ومحاولة إصلاحها وتغيير نفسك للأفضل، هذا سوف يشجع زوجك على فعل نفس الشيء، ما يجعلكما نسخاً أفضل، ويجعل حياتكما الزوجية أكثر سعادة وانسجاماً واستقراراً.