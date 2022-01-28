المرأة

كارمن لبس تتصدر الموسم الثالث من عروس بيروت

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:00
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يبدو أن الممثلة كارمن لبس تصدرت المشهد بعد عرض الحلقات الاولى من مسلسل "عروس بيروت" الذي بدأ على محطة أم بي سي 4 ومنصة شاهد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وحفلت صفحة تويتر بأصدق الأماني من قبل متابعي لبس يصفونها بأنها مبدعة من الحلقات الاولى التي ظهرت فيها، فيما كانت ردودها بأمنيات ان تبقى على قدر المسؤولية في مواجهة أغلبية شركائها الذين أمضوا سنتين في المسلسل.

ليست التجربة الاولى لكارمن لبس في الدراما المشتركة المصورة في تركيا؛ قبل أشهر عرض لها مسلسل "ع الحلوة والمرة" من بطولتها الى جانب نيكولا معوض وباميلا الكك ونال المسلسل نجاحاً لافتاً.

وقد تصدر مسلسل "عروس بيروت" ترند التابع لمنصة تويتر في السعودية بعد عرض حلقتين من الجزء الثالث والذي تشارك كارمن لبس بطولته مع ظافر العابدين وتقلا شمعون وكارمن بصيبص، إضافة إلى مجموعة من الممثلين من دول عربيّة عدّة.
المصدر: نواعم
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