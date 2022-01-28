المرأة

إطلالة نانسي عجرم "باهتة" ونادين نجيم إرتدت نفس التصميم.. الجمهور ينتقد: لامارا يتحكم بها (فيديو وصور)

Lebanon 24
28-01-2022 | 09:02
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كانت الفنانة نانسي عجرم من بين النجمات اللواتي شاركن في حفل Joy Awards امس في المملكة العربية السعودية. وأشاد بعض الجمهور بإطلالتها، حيث تألقت في فستان ذهبي براق، تميز بأكمامه الطويلة الضيقة، وفتحة رقبة على شكل حرف V، وانسدل من عند الفتحة قطع قماش أيضًا اتخذت شكل "كشكش".
 
 
ولكن نانسي لم تكن أول من إرتدت هذا التصميم، فسبقتها النجمة نادين نسيب نجيم، التي ارتدت الفستان نفسه في أحد الفعاليات الفنية التي حضرتها مسبقًا، ولكنها اختارت اللون البني الغامق البراق. وكذلك ارتدت الإعلامية السعودية لجين عمران نفس الفستان ولكن باللون الذهبي، المماثل لفستان نانسي عجرم.
 
لذلك تعرضت نانسي عجرم الى انتقادات من قبل بعض جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار ان الفستان لا يناسب هذا الحفل باهميته، كما انّ اطلالة نانسي أتت "باهتة".
 
 
على صعيد منفصل، تعرضت عجرم ايضاً الى جملة انتقادات بسبب مدير اعمالها جيجي لامارا، حيث أبدى متابعون استياءهم من قلة اهتمام الفنانة بالصحافة والمتواجدين، كما انتقدوا توجيه مدير اعمالها جيجي لامارا الملاحظات لها لحظة وصولها ونزولها من السيارة، اذ قال لها: "قربي قربي، واتطلعي فيهن بعد".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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