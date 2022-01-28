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المرأة
فوائد فيتامين "سي" للبشرة.. إليكِ كيفية استخدامه
Lebanon 24
28-01-2022
|
16:00
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العناية بالبشرة هي عمل من أعمال حب الذات، وإذا كنت تسعين إلى منح بشرتك تلك الجرعة التي تشتد الحاجة إليها من الرعاية والتغذية، فيجب أن تضعى في اعتبارك فيتامين سي.
وفيتامين سي، هو أحد مضادات الأكسدة المعروفة، فهو يقوي المناعة، ويساعد في إدارة ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
وليس هذا فقط، ففيتامين سي الموضعي يفعل المعجزات لبشرتك. وعلى مدار اليوم، تتعرض بشرتك للكثير من الأوساخ والحرارة والسموم والتلوث، وإذا لم تهتمي بها بشكل صحيح، فإنها ستتقدم في السن قبل الأوان، وتظهر البقع الداكنة والخطوط الدقيقة والشيخوخة المبكرة.
فوائد فيتامين سي
- التجاعيد
أظهر العديد من الدراسات السريرية أن فيتامين (سي) يحسن التجاعيد، وعند استخدامه بشكل مستمر لمدة ثلاثة أشهر، ستلاحظين تحسناً في التجاعيد الدقيقة والخشنة.
- الملمس
عند الاستخدام المستمر، يحسن فيتامين (سي) نسيج بشرتك.
- البقع الداكنة
أظهرت الدراسات، أيضاً، أن فيتامين (سي) يمكنه تقليل البقع الداكنة.
* كيفية استخدام فيتامين (سي) الموضعي
وإذا اخترت سيروم فيتامين (سي)، الذي يباع على الإنترنت ويتوافر في الأسواق، فيفضل دائماً شراؤه من الصيدليات، للتأكد من أنه يحتوي على عنصر ناشط من فيتامين (سي)، وبتركيز يراوح بين 10 و20%، وpH أقل من 3.5.
نظفي وجهك بمنظف لطيف، بعد ذلك ضعي بضع قطرات من مصل فيتامين (سي) (من قطرتين إلى خمس قطرات فقط) على وجهك، ثم ضعي المرطب، وفي حالة الخروج، يجب أيضاً وضع واقٍ من الشمس.
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