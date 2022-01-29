نادين الراسي في فاريا والحرارة 3 تحت الصفر... وتسأل: "كيف بقولوا الدنيا والطرقات مسكرة؟" (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث كانت تمضي عطلتها في فاريا. وظهرت نادين وهي تسأل أحد أصدقائها "كيف بقولوا الدنيا مسكرة والطرقات مسكرة؟ ما في شي". فأجاب "بتفتح بوجك الطرقات، منكسر الدني كرمالك، بس تدعسي بفاريا بدوب التلج كله".