إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة حديث الجمهور... ظهرت بروب نوم أحمر! (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها بروب نوم أحمر اللون. واللافت أنّها بدّت بغاية الجمال، وأثنى الجمهور على إطلالتها الصباحيّة.