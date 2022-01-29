15
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
نصائح مهمة للعناية ببشرة الطفل في الشتاء
Lebanon 24
29-01-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بشرة الطفل شديدة الحساسية والرقة وتحتاج إلى عناية خاصة، خاصة في فصل الشتاء.
وفيما يلي يقدم الخبراء العناية ببشرة الطفل نصائح مفيدة للعناية ببشرة الرضيع وحمايتها من الجفاف وغياب الرطوبة في الشتاء.
1. ترطيب البشرة
مع زيادة برودة الطقس، قد تتعرض بشرة الطفل للجفاف، لذلك من المهم الحفاظ عليها رطبة خاصةً بعد الاستحمام، مع تجنبالمنتجات، التي تحتوي على العطور أو الكحول التي تسبب التهيج وزيادة جفاف البشرة.
2. الاستحمام
يجب أن تكون الغرفة دافئة والمناشف جافة وفي متناول اليد لتجفيف الطفل فوراً والإبقاء عليه دافئاً بعد الاستحمام. جففي طفلك بسرعة وضعي لوشن على بشرته للحفاظ على ليونتها وحبس الترطيب بداخلها.
3. ترطيب الهواء
إذا رأيت أن الهواء في منزلك جاف جداً، يمكن الاستعانة بمرطبات الهواء. فالمزيد من الرطوبة في الهواء لن يقلل جفاف البشرة فقط، بل أيضاً يساعد على تحسين الصحة العامة للأطفال وسهولة التنفس.
تابع
الأكثر قراءة
حدثٌ مفاجئ طرأ في سوق الدولار اليوم.. ما هو؟
Lebanon 24
حدثٌ مفاجئ طرأ في سوق الدولار اليوم.. ما هو؟
13:00 | 2022-01-29
29/01/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة بالأرقام
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة بالأرقام
14:17 | 2022-01-29
29/01/2022 02:17:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصيحة" من وهاب.. ما هي؟
Lebanon 24
"نصيحة" من وهاب.. ما هي؟
07:08 | 2022-01-29
29/01/2022 07:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة قويّة من وهاب باتجاه "حزب الله".. هذا ما كشفه عن "صفقة إسقاطه"
Lebanon 24
رسالة قويّة من وهاب باتجاه "حزب الله".. هذا ما كشفه عن "صفقة إسقاطه"
16:03 | 2022-01-29
29/01/2022 04:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يُكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبه وزير الطاقة من قائد الجيش
Lebanon 24
أمرٌ يُكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبه وزير الطاقة من قائد الجيش
07:18 | 2022-01-29
29/01/2022 07:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:00 | 2022-01-30
بعد 26 عاماً على انتخابها.. أين أصبحت ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ (صور وفيديو)
02:00 | 2022-01-30
مُجدداً نادين الراسي تُشعل المواقع.. ظهرت بعز العاصفة بفستان مُثير تحت الثلج وتعليق لافت من خطيبها! (صور)
16:00 | 2022-01-29
عبير نعمة تطلّ بـ "لوك" جديد.. يا حلاق عملي غرة (فيديو)
14:00 | 2022-01-29
ما حقيقة حمل وفاء الكيلاني من تيم حسن؟
11:00 | 2022-01-29
جمال ديميت أوزديمر حديث المتابعين (صورة)
08:47 | 2022-01-29
لاميتا فرنجية بإطلالة شتوية لافتة (صور)
فيديو
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
02:00 | 2022-01-30
30/01/2022 10:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تبكي على الهواء: "أختي ماتت باليابان ومش قادرين نرجعها" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تبكي على الهواء: "أختي ماتت باليابان ومش قادرين نرجعها" (فيديو)
23:00 | 2022-01-28
30/01/2022 10:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الساعات السويسرية الفاخرة... إطلاق هواتف "آيفون" مميزة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الساعات السويسرية الفاخرة... إطلاق هواتف "آيفون" مميزة (فيديو)
14:00 | 2022-01-28
30/01/2022 10:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact