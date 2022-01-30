مُجدداً نادين الراسي تُشعل المواقع.. ظهرت بعز العاصفة بفستان مُثير تحت الثلج وتعليق لافت من خطيبها! (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين في الصور بإطلالة مُثيرة تحت الثلج، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا من قماش المخمل وبفتحة تصل لأعلى الساق ونسقت معه حذاء باللون الأحمر.

وعلقت على الصور قائلة: "أتعلم ان أحب نفسي".

ولفت المتابعون تعليق خطيبها مجد دعبول على الصور الذي قال: "خليلي قلبك وروحك شو بحبك جمالك".