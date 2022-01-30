بعد 26 عاماً على انتخابها.. أين أصبحت ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ (صور وفيديو)

انتخبت نسرين نصر ملكة جمال لبنان لعام 1996 وكانت بعمر الـ 22 سنة، ومثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1996 وملكة جمال الأمم لعام 1997.

دخلت نسرين عالم الإعلام من خلال تقديم برنامج "يا عمري" على شاشة تلفزيون "المستقبل".

بعدها اعتزلت الكاميرات وأسست شركة لها تختصّ في مجال الديكور والهندسة الداخلية.

عام 2017 تزوّجت نسرين من رجل الأعمال اللبناني كريم كاراغولا .

نسرين مبتعدة عن عالم الأضواء وهي غير فاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي.