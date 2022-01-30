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© Lebanon24
المرأة
اليك هذه الطرق للتخلص من سموم الشعر
Lebanon 24
30-01-2022
|
11:00
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مثل البشرة والجسم، يحتاج الشعر أيضاً إلى التخلص من السموم وبقايا المنتجات، بطريقة روتينية مع تغير المواسم. ومن تقشير فروة الرأس والترطيب، وصولاً إلى منتجات الشعر، في ما يلي أفضل الطرق لإزالة السموم من شعرك خلال موسم الشتاء:
اختيار المنتجات المناسبة
لا يشكل روتين العناية بالشعر معضلة كبيرة، فكل ما تحتاجينه هو اختيار المنتجات المناسبة، لذا لا يجب استخدام الكثير من المنتجات، بدلاً من ذلك، ابحثي عن الأساسيات والمنتجات المتعددة الأغراض.
تقشير فروة الرأس
يعد تقشير فروة الرأس أفضل طريقة لإزالة السموم من الشعر، حيث تساعد هذه الخطوة على إزالة خلايا الجلد الميتة، والخلايا الزائدة، والزيوت، والأوساخ، وغيرها، للحصول على شعر أكثر صحة وفروة رأس نقية.
اختيار المكونات الطبيعية
من الأفضل اختيار المكونات الطبيعية، مثل: الصبار، وخل التفاح، وغيرهما من المكونات التي تناسب نوع الشعر، وتعالج مشاكله.
ترطيب الشعر
يؤدي ترطيب فروة الرأس إلى الحصول على فروة رأس صحية، وهناك طرق متعددة للترطيب، منها استخدام الزيت، أو وضع ماسك للشعر، وهي وسائل تمنح شعركِ الترطيب الذي تحتاجينه بشدة، وذلك للحصول على شعر ناعم وحريري.
قص الشعر
إذا كنتِ تريدين أن ينمو شعرك بشكل جيد وصحي، فمن الضروري قص الشعر، وتقليم أطرافه، للتخلص من نهايات الشعر المتقصفة، والسماح بنموها من جديد، قبل أن تبدئي في التخلص من السموم.
المصدر: نواعم
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